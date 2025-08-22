Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Das Thema Böhse Onkelz trifft genau den Nerv der Leute“ – „Engel in Zivil Symphonic“ hat Premiere

Die Engel in Zivil in zivil. Die Band bringt am Sonnabend ein Projekt an den Start.
Die Engel in Zivil in zivil. Die Band bringt am Sonnabend ein Projekt an den Start.
Annaberg
„Das Thema Böhse Onkelz trifft genau den Nerv der Leute“ – „Engel in Zivil Symphonic“ hat Premiere
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Naturbühne Greifensteine gibt es am Samstag eine Premiere. Dafür geht eine Band aus dem Erzgebirge neue Wege.

Generalprobe im tschechischen Karlovy Vary (Karlsbad) am Freitag, ausverkaufte Premiere auf der Naturbühne Greifensteine am Sonnabend. Engel in Zivil, die Onkelz-Tribute-Band aus dem Erzgebirge, hat Großes vor: Die kraftvollen Melodien der Engel vereinen sich Open Air zum ersten Mal mit orchestralen Klängen. Die liefern für diesen Konzertabend...
