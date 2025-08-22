„Das Thema Böhse Onkelz trifft genau den Nerv der Leute“ – „Engel in Zivil Symphonic“ hat Premiere

Auf der Naturbühne Greifensteine gibt es am Samstag eine Premiere. Dafür geht eine Band aus dem Erzgebirge neue Wege.

Generalprobe im tschechischen Karlovy Vary (Karlsbad) am Freitag, ausverkaufte Premiere auf der Naturbühne Greifensteine am Sonnabend. Engel in Zivil, die Onkelz-Tribute-Band aus dem Erzgebirge, hat Großes vor: Die kraftvollen Melodien der Engel vereinen sich Open Air zum ersten Mal mit orchestralen Klängen. Die liefern für diesen Konzertabend...