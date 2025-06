Deutsche Bahn startet Testfahrten im Erzgebirge: Bahnübergang über Zubringer S 258 betroffen

Auf zeitweise Behinderungen müssen sich Autofahrer ab Montag an mehreren Bahnübergängen in Scheibenberg einstellen. An einer Stelle betrifft das eine viel befahrene Strecke. Was geplant ist.

Mehrere Bahnübergänge in Scheibenberg werden ab Montag zeitweise gesperrt. Davon ist auch ein Bahnübergang auf dem Autobahnzubringer S 258 betroffen, wie die Stadt Scheibenberg und die Deutsche Bahn Infrago AG informieren. Ursache seien Tests moderner Technologien innerhalb des Projekts „Digitales Testfeld Bahn".