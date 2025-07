Die Jugend übernimmt das Zepter des Neptun - zwei Urgesteine des Neundorfer Freibads gehen in Rente

Gleich zwei Urgesteine des Neundorfer Freibads gehen in den Ruhestand: der Bademeister und der Neptun. Zumindest für Letzteren wurde bereits ein Nachfolger gefunden.

Viele Nixen tummelten sich mit einigen Wächtern und Häschern um den alten Neptun. Den Bart voller Algen, sein langes, grünes Haar zerzaust, und in seiner Stimme klingt ein wenig Wehmut, denn am Samstag hat sich in Neundorf ein seltenes Spektakel ereignet: Der alte Neptun, Herrscher über die Meere und Freibäder, hat Dreizack und Krone abgelegt...