Dorf im Erzgebirge feiert seine Feuerwehr: Schwibbogen ziert neues Depot an Staatsstraße

Mit einem Neubau und dem Umbau einer ehemaligen Gaststätte hat Tannenberg ein neues Feuerwehrdepot geschaffen. Bevor es für Gäste öffnet, wird das 150-Jährige gefeiert. Und es heißt: Daumen drücken.

Tausende Fahrzeuge fahren täglich an diesem Schwibbogen vorbei. Er ist ein Hingucker am neuen Feuerwehrdepot in Tannenberg, wurde über den Toren der Fahrzeughalle an der S 260 installiert. Seit wenigen Wochen nutzen die Kameraden dieses Domizil, wofür auch ein Altbau modernisiert worden ist. Alles wurde pünktlich vorm Fest zum 150-jährigen...