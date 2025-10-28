Ehepaar bringt Sauerteignudeln ins Erzgebirge

Besonders bekömmlich, nährstoffreich und aromatisch – so das Versprechen der Sauerteigpasta, die es nun auch in Crottendorf gibt. Aber schmeckt sie auch?

Brot mit Sauerteig kennen wir. Aber Sauerteignudeln? Gibt es auch, nämlich in Kanada – und seit Kurzem auch im Erzgebirge. Möglich machen es Nicole und Sebastian Brandt, zwei Crottendorfer, die durch ihre Familie in Übersee mit der Sauerteignudel in Berührung kamen.