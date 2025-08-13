Ein beschissenes Problem: Ekelalarm an Busbahnhof im Erzgebirge

Annaberg
Für die einen sind sie ein Symbol für Frieden, Freiheit und Liebe. Für andere gelten sie schlichtweg als Plage. Auch in Annaberg-Buchholz werden Tauben zunehmend zum Problem. Das Team des Regionalverkehrs sucht nach Lösungen. Und appelliert an die Bürger.
Da sitzen sie. Weit oben. In Sicherheit. Die einen in Reih und Glied. Andere kümmern sich um ihr Nest. In den Spalten zwischen Glasdach und Stahlkonstruktion am Busbahnhof in Annaberg-Buchholz haben Tauben einen perfekten Zufluchtsort gefunden. Das beschissene Problem: Sie werden dort immer mehr zur Plage. Die Stahlträger sind übersät mit Kot....
