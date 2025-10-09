Ein Jahr nach dem Unglück im Erzgebirge: Familie setzt Grabstein für Oliver K.

Freunde und Bekannte lösen ihr Versprechen ein: Mithilfe von Spenden soll so an das Schicksal des 34-Jährigen gedacht werden.

Am 8. Oktober 2024 verliert sich in Frohnau die Spur des Schwarzbefahrers. Indizien weisen auf ein Unglück unter Tage hin. Nun ist der Bauzaun an der Stelle verschwunden, wo Oliver K. vermutlich in den Kippenhainer Stollen eingestiegen war.