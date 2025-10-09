Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit Hilfe von Spendengeldern wurde jetzt ein Grabstein für Oliver K. angefertigt.
Mit Hilfe von Spendengeldern wurde jetzt ein Grabstein für Oliver K. angefertigt. Bild: Ronny Küttner/photoron
Mit Hilfe von Spendengeldern wurde jetzt ein Grabstein für Oliver K. angefertigt.
Bild: Ronny Küttner/photoron
Annaberg
Ein Jahr nach dem Unglück im Erzgebirge: Familie setzt Grabstein für Oliver K.
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freunde und Bekannte lösen ihr Versprechen ein: Mithilfe von Spenden soll so an das Schicksal des 34-Jährigen gedacht werden.

Am 8. Oktober 2024 verliert sich in Frohnau die Spur des Schwarzbefahrers. Indizien weisen auf ein Unglück unter Tage hin. Nun ist der Bauzaun an der Stelle verschwunden, wo Oliver K. vermutlich in den Kippenhainer Stollen eingestiegen war.
