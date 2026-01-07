Eisige Schönheit im Erzgebirge: Frost verzaubert Wasserräder im Frohnauer Hammer

Der Frohnauer Hammer in Annaberg-Buchholz steht still im frostigen Kleid. Die beeindruckenden Eiszapfen an den Wasserrädern faszinieren. Doch wie lange wird die Kälte diese Szene noch bewahren?

Eine imposante einzigartige Eiswelt bietet derzeit der Frohnauer Hammer in Annaberg-Buchholz. Die zwei oberläufigen Wasserräder, die die Hämmer antreiben, sind durch den anhaltenden Frost dick vereist. Die Hämmer stehen still. Die Attraktion sind jetzt stattliche Eiszapfen an den Wasserrädern und am Wassergraben. Wie lange man dieses...