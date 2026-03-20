Frohnauer Hammer geschlossen: Arbeiten an Welterbestätte

Das Technische Museum im Ortsteil von Annaberg-Buchholz wird auf Vordermann gebracht. Dem schließt sich ein Millionenprojekt an. Doch wie steht es um die Gaststätte?

Im Frohnauer Hammer beginnen am Montag umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Das Technische Museum bleibt daher für Besucher bis einschließlich 26. März geschlossen. „Mit der turnusmäßigen Schließwoche stellt die Stadt Annaberg-Buchholz den langfristigen Erhalt und den sicheren Betrieb des bedeutenden Technischen Denkmals... Im Frohnauer Hammer beginnen am Montag umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Das Technische Museum bleibt daher für Besucher bis einschließlich 26. März geschlossen. „Mit der turnusmäßigen Schließwoche stellt die Stadt Annaberg-Buchholz den langfristigen Erhalt und den sicheren Betrieb des bedeutenden Technischen Denkmals...