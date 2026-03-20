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Im Frohnauer Hammer erfolgen umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
Im Frohnauer Hammer erfolgen umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Foto: Ronny Küttner
Im Frohnauer Hammer erfolgen umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
Im Frohnauer Hammer erfolgen umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Frohnauer Hammer geschlossen: Arbeiten an Welterbestätte
Redakteur
Von Patrick Herrl
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Das Technische Museum im Ortsteil von Annaberg-Buchholz wird auf Vordermann gebracht. Dem schließt sich ein Millionenprojekt an. Doch wie steht es um die Gaststätte?

Im Frohnauer Hammer beginnen am Montag umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Das Technische Museum bleibt daher für Besucher bis einschließlich 26. März geschlossen. „Mit der turnusmäßigen Schließwoche stellt die Stadt Annaberg-Buchholz den langfristigen Erhalt und den sicheren Betrieb des bedeutenden Technischen Denkmals...
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