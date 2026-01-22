Millionenprojekt im Erzgebirge: Frohnauer Hammer wird umgebaut

Die Stadt Annaberg-Buchholz will den Museumsbereich im Herrenhaus noch attraktiver gestalten. Bereits nächste Woche soll der Baustart erfolgen. Weiterhin Sorgen bereitet aber die Gaststätte.

Der Frohnauer Hammer gilt als wichtiger Bestandteil des Unesco-Welterbes Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Das historische Hammerwerk samt Areal im Annaberg-Buchholzer Ortsteil zählt jährlich zwischen 25.000 und 30.000 Besucher. Mit einem Millionenprojekt soll das Gelände noch attraktiver gestaltet werden. Dank eines Geldsegens kann der...