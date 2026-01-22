MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bauamtsleiter Christian Uhlig, Oberbürgermeister Rolf Schmidt, Landesdirektionspräsident Béla Bélafi, Kulturchefin Nicole Otto, Kämmerin Anke Hanzlik und Kurator Jörg Bräuer (v. l.) am Hammerherrenhaus.
Bauamtsleiter Christian Uhlig, Oberbürgermeister Rolf Schmidt, Landesdirektionspräsident Béla Bélafi, Kulturchefin Nicole Otto, Kämmerin Anke Hanzlik und Kurator Jörg Bräuer (v. l.) am Hammerherrenhaus. Bild: Annett Flämig
So könnte der Anbau (rechts im Bild) am Herrenhaus am Frohnauer Hammer aussehen.
So könnte der Anbau (rechts im Bild) am Herrenhaus am Frohnauer Hammer aussehen. Bild: Visualisierung: Planungsgemeinschaft Pöschmann.Panzer.Heß
Für die Gaststätte im Hammerherrenhaus wird nach wie vor ein neuer Pächter gesucht.
Für die Gaststätte im Hammerherrenhaus wird nach wie vor ein neuer Pächter gesucht. Bild: Ronny Küttner
Bauamtsleiter Christian Uhlig, Oberbürgermeister Rolf Schmidt, Landesdirektionspräsident Béla Bélafi, Kulturchefin Nicole Otto, Kämmerin Anke Hanzlik und Kurator Jörg Bräuer (v. l.) am Hammerherrenhaus.
Bauamtsleiter Christian Uhlig, Oberbürgermeister Rolf Schmidt, Landesdirektionspräsident Béla Bélafi, Kulturchefin Nicole Otto, Kämmerin Anke Hanzlik und Kurator Jörg Bräuer (v. l.) am Hammerherrenhaus. Bild: Annett Flämig
So könnte der Anbau (rechts im Bild) am Herrenhaus am Frohnauer Hammer aussehen.
So könnte der Anbau (rechts im Bild) am Herrenhaus am Frohnauer Hammer aussehen. Bild: Visualisierung: Planungsgemeinschaft Pöschmann.Panzer.Heß
Für die Gaststätte im Hammerherrenhaus wird nach wie vor ein neuer Pächter gesucht.
Für die Gaststätte im Hammerherrenhaus wird nach wie vor ein neuer Pächter gesucht. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Millionenprojekt im Erzgebirge: Frohnauer Hammer wird umgebaut
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Annaberg-Buchholz will den Museumsbereich im Herrenhaus noch attraktiver gestalten. Bereits nächste Woche soll der Baustart erfolgen. Weiterhin Sorgen bereitet aber die Gaststätte.

Der Frohnauer Hammer gilt als wichtiger Bestandteil des Unesco-Welterbes Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Das historische Hammerwerk samt Areal im Annaberg-Buchholzer Ortsteil zählt jährlich zwischen 25.000 und 30.000 Besucher. Mit einem Millionenprojekt soll das Gelände noch attraktiver gestaltet werden. Dank eines Geldsegens kann der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
23.12.2025
4 min.
Diese Restaurants mussten 2025 im Erzgebirge schließen
Im Erzgebirge haben in diesem Jahr einige Gaststätten geschlossen.
Nach einem guten Start ist die Kneipe in einer Gartenanlage in Annaberg-Buchholz seit Sommer geschlossen. Doch das war nicht das einzige Gastro-Aus in diesem Jahr. Wo man nach neuen Betreibern sucht.
unseren Reporterinnen und Reportern
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
07.01.2026
2 min.
Eisige Schönheit im Erzgebirge: Frost verzaubert Wasserräder im Frohnauer Hammer
Auch Museumsführer Jörg Bräuer kann gegen das Eis wenig ausrichten.
Der Frohnauer Hammer in Annaberg-Buchholz steht still im frostigen Kleid. Die beeindruckenden Eiszapfen an den Wasserrädern faszinieren. Doch wie lange wird die Kälte diese Szene noch bewahren?
Oliver Kaufmann
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
Mehr Artikel