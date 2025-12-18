Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen

Annaberg
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Dennis Feist hatte die Hoffnung schon aufgegeben. „Eigentlich hatte ich an die Geschichte einen Haken gemacht“, sagt der Gastwirt aus dem Berghotel Bärenstein. Ein Einbrecher war zu Pfingsten in das Ausflugslokal eingestiegen und stahl einen Safe samt 20.000 Euro. Monate später ist der Dieb offenbar geschnappt. Die Polizei fasste einen...
