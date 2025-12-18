MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt. Bild: R. Küttner
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt. Bild: R. Küttner
Annaberg
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.

Dennis Feist hatte die Hoffnung schon aufgegeben. „Eigentlich hatte ich an die Geschichte einen Haken gemacht“, sagt der Gastwirt aus dem Berghotel Bärenstein. Ein Einbrecher war zu Pfingsten in das Ausflugslokal eingestiegen und stahl einen Safe samt 20.000 Euro. Monate später ist der Dieb offenbar geschnappt. Die Polizei fasste einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
3 min.
Social-Media-Trend erfasst das Erzgebirge
Auch die Stadt Annaberg-Buchholz wurde bereits zur Baumpflanz-Aktion aufgefordert. Gemeinsam mit den Waldpädagoginnen Silvia Hofmann (l.) und Julia Wohlgemuth haben die Zweitklässlerinnen Mascha, Lisa Mai und Sham (v. l.) in der Kita Mäuseburg daraufhin eine Nordmanntanne gepflanzt.
Die Erzgebirger packt das Baumpflanz-Fieber. Grund ist eine Challenge – sprich Herausforderung –, die sich wie ein Kettenbrief rasant in den sozialen Medien verbreitet. Dabei ist nicht nur der Unterhaltungsfaktor groß.
Patrick Herrl
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
26.10.2025
2 min.
Lego-Tage begeistern Kinder im Erzgebirge
Lukas (l.) und Ben bauten bei den Lego-Tagen das Berghotel Bärenstein nach.
Drei Tage lang drehte sich in der Bärensteiner Grundschule alles um die bunten Bausteine. Der Nachwuchs nahm das Angebot begeistert an.
André März
10:32 Uhr
2 min.
Prime-Werbung wider Willen: Geld zurück per Sammelklage
Sammelklage für Betroffene: Amazon-Prime-Kunden können sich weiterhin der Klage der Verbraucherzentrale Sachsen anschließen und eine Entschädigung fordern.
Amazon Prime zeigt Werbung ohne Zustimmung – und obwohl Werbefreiheit eigentlich vertraglich zugesichert ist. Was Kundinnen und Kunden über eine mögliche Entschädigung wissen sollten.
10:38 Uhr
2 min.
Zartes Kalb trifft auf Thunfischsauce: Vitello Tonnato
Italienischer Klassiker für den Festtagstisch: Zartes Kalbfleisch trifft auf cremige Thunfischsoße.
Sie suchen einen pfiffigen Auftakt für das Festmenü? Vitello Tonnato punktet mit feinen Aromen, cremiger Sauce – und lässt sich auch ohne Profi-Küche zubereiten. Kalbsexperten haben Rezept und Tipps.
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel