MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehrere Einbrüche gab es in Oberwiesenthal. Betroffen war auch das Hotel „Miriquidi“.
Mehrere Einbrüche gab es in Oberwiesenthal. Betroffen war auch das Hotel „Miriquidi“. Bild: R. Küttner/Archiv
Mehrere Einbrüche gab es in Oberwiesenthal. Betroffen war auch das Hotel „Miriquidi“.
Mehrere Einbrüche gab es in Oberwiesenthal. Betroffen war auch das Hotel „Miriquidi“. Bild: R. Küttner/Archiv
Update
Annaberg
Einbrüche in Oberwiesenthal: Skiausrüstung von Gästen aus Hotel gestohlen
Von Heike Hubricht und Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Touristenhochburg sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in drei Häuser eingedrungen. In einem Fall liegt der Wert des Diebesguts bei fast 7000 Euro.

Mehrere Einbrüche hat es in der Nacht zum Mittwoch in Oberwiesenthal gegeben. Am schlimmsten betroffen waren nach jetzigem Stand das Hotel „Miriquidi“ und dessen Gäste. Das Gebäude liegt an der Annaberger Straße und gehört zur Kette der Oberwiesenthaler „Rathaushotels“ mit insgesamt vier Häusern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 12.02.2026 | 07:09 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
30.01.2026
1 min.
Annaberg: Einbrüche in Keller – Räder gestohlen
Nach Einbrüchen in Keller in Oberwiesenthal und Bärenstein ermittelt die Polizei.
In Oberwiesenthal und Bärenstein wurden E‑Bikes, E‑Scooter und ein Gravelbike gestohlen. Die Polizei prüft Zusammenhänge.
Farhard Salmanian
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
01.02.2026
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Täter suchen Ferienhaus heim
Nach einem Einbruch in ein Ferienhaus in Sehma ermittelt die Polizei.
Nach einem Einbruch in Sehma ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Was bisher bekannt ist.
Antje Flath
Mehr Artikel