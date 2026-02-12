Einbrüche in Oberwiesenthal: Skiausrüstung von Gästen aus Hotel gestohlen

Annaberg
In der Touristenhochburg sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in drei Häuser eingedrungen. In einem Fall liegt der Wert des Diebesguts bei fast 7000 Euro.
Mehrere Einbrüche hat es in der Nacht zum Mittwoch in Oberwiesenthal gegeben. Am schlimmsten betroffen waren nach jetzigem Stand das Hotel „Miriquidi“ und dessen Gäste. Das Gebäude liegt an der Annaberger Straße und gehört zur Kette der Oberwiesenthaler „Rathaushotels“ mit insgesamt vier Häusern.
Erschienen am: 12.02.2026 | 07:09 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG