Einstige Schwimmbadgaststätte im Erzgebirge wird mehr und mehr zum Jugendtreff

An dem Gebäude in Thum hat sich schon einiges getan. Im Stadtrat fällt am Mittwoch die nächste Entscheidung für die „Erreichbar“.

Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, bietet sich Besuchern der Stadtratssitzung am Mittwoch im Thumer Rathaus. Die Bürgerfragestunde schließt sich während der 19 Uhr beginnenden Zusammenkunft direkt an die einleitenden Formalien an. Im weiteren Verlauf geht es unter anderem um die Auftragsvergabe für die Fassadenarbeiten an der früheren... Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, bietet sich Besuchern der Stadtratssitzung am Mittwoch im Thumer Rathaus. Die Bürgerfragestunde schließt sich während der 19 Uhr beginnenden Zusammenkunft direkt an die einleitenden Formalien an. Im weiteren Verlauf geht es unter anderem um die Auftragsvergabe für die Fassadenarbeiten an der früheren...