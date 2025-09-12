Einstiger Bergbauort im Erzgebirge wird für einen Tag wieder erlebbar gemacht

40 Jahre ist es her, dass im Kalkwerk in Herold ein Bergmann eingefahren ist. Zum Tag des offenen Denkmals am Wochenende wird mit Zeitzeugen an diese Zeit erinnert.

Die hohen Kalköfen wirken wie Zeitzeugen aus einer längst vergangenen Zeit. Zum Teil wachsen sogar Bäume aus den rund 20 Meter hohen Öfen. Daneben steht ein kleines Haus, welches auch schon bessere Zeiten erlebt hat, das Portal der Eingangstür bröckelt. Dennoch sei es ein Gelände, das nach wie vor sehr rege besucht wird. Vor allem am...