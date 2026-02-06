„Eltern haben Angst, ins Rathaus zu gehen“ – Geplantes Aus für Kita im Erzgebirge erregt weiter die Gemüter

Volles Haus, viele Emotionen und neue Zahlen: Der Stadtrat von Jöhstadt sollte am Donnerstag erneut über eine Schließung der Kindertagesstätte „Bergstadtknirpse“ entscheiden. Wie der Abend ausging.

Das drohende Aus für die Kindertagesstätte „Bergstadtknirpse" schlägt in Jöhstadt weiter hohe Wellen. Das hat sich am Donnerstag zur Ratssitzung in Grumbach gezeigt. Die Räte und rund 50 Zuschauer diskutierten emotionsgeladen.