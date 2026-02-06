MENÜ
  • „Eltern haben Angst, ins Rathaus zu gehen“ – Geplantes Aus für Kita im Erzgebirge erregt weiter die Gemüter

Bleiben der Garten und die Spielgeräte an der Kindertagesstätte „Bergstadtknirpse“ in Jöhstadt bald für immer leer? Die Einrichtung steht weiter vor dem Aus.
Bleiben der Garten und die Spielgeräte an der Kindertagesstätte „Bergstadtknirpse“ in Jöhstadt bald für immer leer? Die Einrichtung steht weiter vor dem Aus. Bild: Ronny Küttner
So freundschaftlich wie auf diesem Foto ging es am Donnerstagabend zwischen Jöhstadts Bürgermeister André Zinn (l.) und Stadtrat Ralf Wagler nicht zu. Wagler übte heftige Kritik an der Stadtverwaltung.
So freundschaftlich wie auf diesem Foto ging es am Donnerstagabend zwischen Jöhstadts Bürgermeister André Zinn (l.) und Stadtrat Ralf Wagler nicht zu. Wagler übte heftige Kritik an der Stadtverwaltung. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Kita-Leiterin Anne Baldschun kämpft weiter um den Erhalt der Einrichtung. Vielleicht als Teil eines Mehrgenerationenhauses.
Kita-Leiterin Anne Baldschun kämpft weiter um den Erhalt der Einrichtung. Vielleicht als Teil eines Mehrgenerationenhauses. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
„Eltern haben Angst, ins Rathaus zu gehen“ – Geplantes Aus für Kita im Erzgebirge erregt weiter die Gemüter
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Volles Haus, viele Emotionen und neue Zahlen: Der Stadtrat von Jöhstadt sollte am Donnerstag erneut über eine Schließung der Kindertagesstätte „Bergstadtknirpse“ entscheiden. Wie der Abend ausging.

Das drohende Aus für die Kindertagesstätte „Bergstadtknirpse“ schlägt in Jöhstadt weiter hohe Wellen. Das hat sich am Donnerstag zur Ratssitzung in Grumbach gezeigt. Die Räte und rund 50 Zuschauer diskutierten emotionsgeladen.
