Diensthündin Wiky muss sich noch an den Ruhestand gewöhnen. Als Welpe war sie bei Polizeihauptmeister Schubert eingezogen und im Erzgebirge zu Hause. Der Beamte möchte anonym bleiben.
Diensthündin Wiky muss sich noch an den Ruhestand gewöhnen. Als Welpe war sie bei Polizeihauptmeister Schubert eingezogen und im Erzgebirge zu Hause. Der Beamte möchte anonym bleiben. Bild: Toni Söll
Wiky hat nicht nur Einbrecher aufgespürt, sondern auch einige Leben in ihrer zehnjährigen Dienstzeit gerettet.
Wiky hat nicht nur Einbrecher aufgespürt, sondern auch einige Leben in ihrer zehnjährigen Dienstzeit gerettet. Bild: Toni Söll
Malinois Ebby von der sächsischen Polizei, unter anderem ausgebildet als Leichenspürhund, kam bei der Suche nach dem Vermissten Oliver K. zum Einsatz.
Malinois Ebby von der sächsischen Polizei, unter anderem ausgebildet als Leichenspürhund, kam bei der Suche nach dem Vermissten Oliver K. zum Einsatz. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Diensthund Gero ist der dritte Hund von Polizeihauptmeister Schubert. Die Ausbildung hat begonnen.
Diensthund Gero ist der dritte Hund von Polizeihauptmeister Schubert. Die Ausbildung hat begonnen. Bild: Toni Söll
Annaberg
Erfolgreicher Polizeihund im Erzgebirge: Wiky gehört bei den Schuberts zur Familie
Redakteur
Von Katrin Kablau
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

20 Polizeibeamte, darunter vier Frauen, bilden mit ihren Hunden die Diensthundestaffel der Chemnitzer Polizei. Malinois-Hündin Wiky ist jetzt im Ruhestand – und das im Erzgebirge. Sie rettete einige Menschenleben.

Wahnsinnig sensibel und treu. Seine Wiky zu beschreiben, geht Polizeihauptmeister Schubert sichtlich nahe. Sehr sozial und lebhaft sind Adjektive, die er für sie verwendet. Zehn Jahre lang waren er und Wiky ein Team. Unzertrennlich. Nun ist sein athletischer Malinois im verdienten Ruhestand, so wie weitere vier zu Jahresbeginn pensionierte...
