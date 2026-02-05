Erfolgreicher Polizeihund im Erzgebirge: Wiky gehört bei den Schuberts zur Familie

20 Polizeibeamte, darunter vier Frauen, bilden mit ihren Hunden die Diensthundestaffel der Chemnitzer Polizei. Malinois-Hündin Wiky ist jetzt im Ruhestand – und das im Erzgebirge. Sie rettete einige Menschenleben.

Wahnsinnig sensibel und treu. Seine Wiky zu beschreiben, geht Polizeihauptmeister Schubert sichtlich nahe. Sehr sozial und lebhaft sind Adjektive, die er für sie verwendet. Zehn Jahre lang waren er und Wiky ein Team. Unzertrennlich. Nun ist sein athletischer Malinois im verdienten Ruhestand, so wie weitere vier zu Jahresbeginn pensionierte...