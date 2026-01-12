MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einer von fünf: Die Chemnitzer Polizei hat zum Jahresende belgische Mailinois-Schäferhunde in Pension geschickt. Ihren Chef behalten sie aber trotzdem. Foto: PD Chemnitz
Einer von fünf: Die Chemnitzer Polizei hat zum Jahresende belgische Mailinois-Schäferhunde in Pension geschickt. Ihren Chef behalten sie aber trotzdem. Foto: PD Chemnitz Bild: PD Chemnitz
Einer von fünf: Die Chemnitzer Polizei hat zum Jahresende belgische Mailinois-Schäferhunde in Pension geschickt. Ihren Chef behalten sie aber trotzdem. Foto: PD Chemnitz
Einer von fünf: Die Chemnitzer Polizei hat zum Jahresende belgische Mailinois-Schäferhunde in Pension geschickt. Ihren Chef behalten sie aber trotzdem. Foto: PD Chemnitz Bild: PD Chemnitz
Sachsen
Teures Vergnügen: Was die Herrchen von Polizeihunden bezahlt bekommen - und was nicht
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rechnungshof und Gewerkschaft kritisieren, dass Polizisten zu wenig finanziellen Ausgleich bekommen - obwohl sie die Tiere oft bis zum Tod auch privat versorgen müssen.

Es ist eine eher seltene Einmütigkeit: Der Landesrechnungshof und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisieren die Belastungen von Diensthundeführern. Denn die Tiere werden nicht in Dienststellen gehalten, sondern leben mit den Hundeführern in ihrer häuslicher Umgebung und müssen versorgt werden. Die Entschädigung der Beamten sei nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:48 Uhr
4 min.
"One Battle After Another" räumt bei Golden Globes ab
Timothée Chalamet bekam seinen ersten Golden Globe.
"One Battle After Another" ist der große Gewinner bei den Golden Globes. Nach dem Auftakt von Hollywoods Trophäensaison bleibt es bis zu den Oscars aber weiter spannend.
Barbara Munker, dpa
11.01.2026
4 min.
Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte
Mit ihren Pelzmützen waren Wilfried Müller, Roland Kahl und Mario Kister (von links) für das winterliche Wetter bestens gerüstet.
Badezuber und andere verrückte Utensilien gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind die Stammgäste dieses traditionsreichen Events, die sich über die überschaubare Resonanz ihre Gedanken machen.
Andreas Bauer
05.01.2026
3 min.
Leisten sich Sachsens Kommunen zu viel Personal?
Von Döbeln aus nicht nur die Finanzlage der Landesverwaltung, sondern auch der Kommunen fest im Blick: Sachsens Rechnungshof.
Der Rechnungshof hält nicht nur die Ausgaben für die Landesverwaltung zu hoch, sondern auch einen Stellenabbau in Sachsens Städten und Gemeinden für erforderlich.
Tino Moritz
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
04.12.2025
5 min.
„Das ist nicht nur infam, das ist unmenschlich:“ Wie eine Debatte über Böllerverbot im Landtag aus dem Ruder läuft
Raketen über Dresden zeigen schönen Seiten des Feuerwerks. Der Ruf nach einem Verbot von privatem Feuerwerk wird lauter – allerdings nicht in Sachsen.
Eine Allianz der Gewerkschaft der Polizei und der Deutschen Umwelthilfe gibt der Debatte um ein Verbot von privatem Feuerwerk neue Nahrung. In Sachsens Politik findet sich dafür keine Mehrheit.
Frank Hommel
07:00 Uhr
4 min.
Nach Streik-Welle 2024: GDL steigt mit hohen Forderungen in neue Tarifverhandlung mit City-Bahn Chemnitz ein
2024 setzte sich der damalige GDL-Chef Claus Weselsky (links) mit seiner Forderung nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden durch. Nun führt sein Nachfolger Mario Reiß (rechts) die Verhandlungen.
Der vorangegangene Konflikt steckt den Beteiligten noch in den Knochen. Nun geht es erneut um mehr Geld für die Lokführer und Zugbegleiter auf dem Chemnitzer Modell. Drohen bald wieder Streiks?
Erik Anke
Mehr Artikel