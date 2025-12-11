MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wegen einer Baumnotfällung ist die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz am Freitag komplett gesperrt.
Wegen einer Baumnotfällung ist die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz am Freitag komplett gesperrt. Bild: Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa
Wegen einer Baumnotfällung ist die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz am Freitag komplett gesperrt.
Wegen einer Baumnotfällung ist die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz am Freitag komplett gesperrt. Bild: Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Baumnotfällung kann zu Stau auf B 95 führen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz wird am Freitag komplett gesperrt. Wegen der Nähe zur Bundesstraße sind dort ebenfalls kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen möglich.

Die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz wird am Freitag, 12. Dezember, in Höhe der Hausnummer 13 komplett gesperrt. Anlass ist eine dringende Baumnotfällung, die laut Mitteilung der Stadtverwaltung von Annaberg-Buchholz aus Sicherheitsgründen vorgenommen werden muss. „Die Sperrung betrifft den gesamten Bereich um die betroffene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
2 min.
Annaberger Innenstadtring bleibt in einem Bereich länger gesperrt
Die Bahnhofstraße in Annaberg-Buchholz bleibt noch gesperrt.
Die Arbeiten an der Bahnhofstraße in Annaberg-Buchholz dauern länger als zuletzt vorgesehen. Ein anderer Bereich des Rings ist aber in eine Richtung wieder offen.
Annett Honscha
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
10.12.2025
1 min.
Zwei Straßen in Stadt im Erzgebirge gesperrt
Zu weiteren Verkehrseinschränkungen kommt es in Annaberg-Buchholz.
Die Christian-Melzer-Straße in Annaberg-Buchholz wird kurzzeitig gesperrt. Die Untere Schmiedegasse ist für mehrere Tage dicht.
Holk Dohle
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
Mehr Artikel