Erzgebirge: Baumnotfällung kann zu Stau auf B 95 führen

Die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz wird am Freitag komplett gesperrt. Wegen der Nähe zur Bundesstraße sind dort ebenfalls kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen möglich.

Die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz wird am Freitag, 12. Dezember, in Höhe der Hausnummer 13 komplett gesperrt. Anlass ist eine dringende Baumnotfällung, die laut Mitteilung der Stadtverwaltung von Annaberg-Buchholz aus Sicherheitsgründen vorgenommen werden muss. „Die Sperrung betrifft den gesamten Bereich um die betroffene... Die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz wird am Freitag, 12. Dezember, in Höhe der Hausnummer 13 komplett gesperrt. Anlass ist eine dringende Baumnotfällung, die laut Mitteilung der Stadtverwaltung von Annaberg-Buchholz aus Sicherheitsgründen vorgenommen werden muss. „Die Sperrung betrifft den gesamten Bereich um die betroffene...