Erzgebirge: Baumnotfällung kann zu Stau auf B 95 führen

Annaberg
Die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz wird am Freitag komplett gesperrt. Wegen der Nähe zur Bundesstraße sind dort ebenfalls kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen möglich.
Die Jöhstädter Straße in Annaberg-Buchholz wird am Freitag, 12. Dezember, in Höhe der Hausnummer 13 komplett gesperrt. Anlass ist eine dringende Baumnotfällung, die laut Mitteilung der Stadtverwaltung von Annaberg-Buchholz aus Sicherheitsgründen vorgenommen werden muss. „Die Sperrung betrifft den gesamten Bereich um die betroffene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.