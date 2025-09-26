Erzgebirge: Betrüger versuchen erneut mit Schockanrufen Beute zu machen

Angerufene sollen nach einem Unfall eine Kaution für Angehörige zahlen. Sonst würde diesen eine Haft drohen.

Erneut hat die Polizei Meldungen darüber erhalten, dass Betrüger mit Schockanrufen an das Geld ihrer potenziellen Opfer kommen wollten. Betroffen davon waren laut Information gleich mehrere Städte und Orte im Erzgebirge. Darunter auch Annaberg-Buchholz, Aue, Schneeberg und Eibenstock. Laut Polizei meldeten sich Anwohner aus dem Erzgebirgskreis,...