Erzgebirge: Bürgersprechstunde zur Rehabilitierung von SED-Unrecht

Annaberg
Im Annaberger Rathaus findet eine Bürgersprechstunde zur Rehabilitierung von SED-Unrecht und zu neuen gesetzlichen Verbesserungen statt.
Der sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur bietet am 10. September von 9 bis 17 Uhr eine Bürgersprechstunde im Annaberger Rathaus ein. Alle Bürger, die von politischem Unrecht in der DDR betroffen waren oder die sich zu den bestehenden Rehabilitierungsmöglichkeiten informieren möchten, sind eingeladen, heißt es in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.