Der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur lädt zu einer Bürgersprechstunde ins Annaberger Rathaus ein.
Der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur lädt zu einer Bürgersprechstunde ins Annaberger Rathaus ein. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Erzgebirge: Bürgersprechstunde zur Rehabilitierung von SED-Unrecht
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Annaberger Rathaus findet eine Bürgersprechstunde zur Rehabilitierung von SED-Unrecht und zu neuen gesetzlichen Verbesserungen statt.

Der sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur bietet am 10. September von 9 bis 17 Uhr eine Bürgersprechstunde im Annaberger Rathaus ein. Alle Bürger, die von politischem Unrecht in der DDR betroffen waren oder die sich zu den bestehenden Rehabilitierungsmöglichkeiten informieren möchten, sind eingeladen, heißt es in der...
