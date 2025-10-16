Erzgebirge: Citroën-Kleintransporter prallt gegen Baum

Annaberg
Bei dem Verkehrsunfall auf der Zwönitzer Straße bei Geyer entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand.
Sachschaden in fünfstelliger Höhe ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochnachmittag auf der Zwönitzer Straße bei Geyer ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag berichtete, war der 64-jährige Fahrer eines Citroën-Kleintransporters mit seinem Fahrzeug gegen 15 Uhr auf der Zwönitzer Straße in...
