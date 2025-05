Erzgebirge: Diebe lassen Traktor stehen

Ein herausgehobenes Zaunfeld auf einem Betriebsgelände in Schlettau gibt der Polizei Rätsel auf. Die Täter sind spurlos verschwunden.

In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in Schlettau versucht, einen Traktor zu stehlen. Laut Polizeibericht ist eine Streife kurz vor Mitternacht in die Schützenhausstraße gerufen worden. Dort sollten sich Diebe an einem Traktor zu schaffen machen, so ein Polizeisprecher. Bei Eintreffen der Beamten wurde ein herausgehobenes Zaunfeld...