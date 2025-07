Erzgebirge: Drei Menschen verletzen sich bei Unfall

Bei der Kollision in Tannenberg entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Tannenberg.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Annaberger Straße in Tannenberg sind am späten Dienstagnachmittag insgesamt drei Personen verletzt worden, und es entstand dabei hoher Sachschaden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochmittag berichtet, kollidierten auf dem Verkehrsweg gegen 17.50 Uhr ein Mercedes und ein VW miteinander. Die 63-jährige VW-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, während ein 34-jähriger Mitfahrer des Mercedes und ein 62-jähriger Mitfahrer des VW leicht verletzt wurden. Der 41-jährige Fahrer des Mercedes blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Der Sachschaden, der bei diesem Verkehrsunfall entstand, wird laut der Polizeidirektion Chemnitz auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. (bz)