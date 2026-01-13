MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Einbrecher drangen durch ein Fenster in ein Gewerbeobjekt nahe dem Festgelände der Annaberger Kät ein.
Die Einbrecher drangen durch ein Fenster in ein Gewerbeobjekt nahe dem Festgelände der Annaberger Kät ein. Bild: Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa
Die Einbrecher drangen durch ein Fenster in ein Gewerbeobjekt nahe dem Festgelände der Annaberger Kät ein.
Die Einbrecher drangen durch ein Fenster in ein Gewerbeobjekt nahe dem Festgelände der Annaberger Kät ein. Bild: Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Einbrecher machen Beute im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus einem Gewerbeobjekt nahe dem Festgelände der Annaberger Kät haben Einbrecher Elektrogeräte, Spezialwerkzeuge und Fahrzeugreifen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in Annaberg-Buchholz in ein Gewerbeobjekt nahe dem Festgelände der Annaberger Kät eingebrochen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Sonnabend, 10. Januar, 13 Uhr, und Sonntag, 11. Januar, 11.30 Uhr, durch ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
09.01.2026
1 min.
Winterglätte im Erzgebirge: VW prallt in Gegenverkehr
Ein 19-jähriger Autofahrer ist auf der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verunglückt.
Ein 19-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen VW. Der Zusammenstoß mit einem Mitsubishi blieb ohne Verletzte. Doch der Sachschaden ist beträchtlich.
Holk Dohle
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
Mehr Artikel