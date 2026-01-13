Erzgebirge: Einbrecher machen Beute im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro

Aus einem Gewerbeobjekt nahe dem Festgelände der Annaberger Kät haben Einbrecher Elektrogeräte, Spezialwerkzeuge und Fahrzeugreifen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in Annaberg-Buchholz in ein Gewerbeobjekt nahe dem Festgelände der Annaberger Kät eingebrochen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Sonnabend, 10. Januar, 13 Uhr, und Sonntag, 11. Januar, 11.30 Uhr, durch ein...