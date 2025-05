Erzgebirge: Feuerwehren testen für den Unwetter-Ernstfall in der Region Annaberg ihre Kommunikation

Bei einer Übung von insgesamt 41 Ortsfeuerwehren geht es vor allem um das Zusammenspiel der Einsatzleitungen. Wofür das wichtig ist, erklärt der Organisator.

Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, umgestürzte Bäume. Ein Szenario, das bei Starkregen und Gewitter vor allem die Feuerwehrleute auf den Plan ruft. Solch eine Unwetterlage nimmt die Feuerwehr im Regionalbereich Annaberg-Bucholz bei einer Übung an, die am Mittwochabend an 13 Orten im Altlandkreis Annaberg-Buchholz stattfindet. „Das...