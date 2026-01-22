Erzgebirge: Liftbetrieb in beliebtem Wintersportort startet wieder

Annaberg
Dank Dauerfrost und einer Beschneiungsanlage ist der Skilift in Neudorf ab Freitag wieder in Betrieb. Am Wochenende gibt es auch zweimal Nachtski.
Gute Nachrichten für Wintersportfans: Der Skilift am Neudorfer Paulusberg ist ab Freitag wieder in Betrieb. „Durch die kalten Temperaturen der letzten Tage konnten wir unseren Hang wieder in einen guten Zustand bringen“, informiert der Skiverein Sehmatal als Betreiber etwa via Facebook.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.