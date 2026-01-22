MENÜ
Der Lift am Paulusberg in Neudorf, hier ein Archivbild, ist ab Freitag wieder in Betrieb.
Der Lift am Paulusberg in Neudorf, hier ein Archivbild, ist ab Freitag wieder in Betrieb. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Erzgebirge: Liftbetrieb in beliebtem Wintersportort startet wieder
Von Annett Honscha
Dank Dauerfrost und einer Beschneiungsanlage ist der Skilift in Neudorf ab Freitag wieder in Betrieb. Am Wochenende gibt es auch zweimal Nachtski.

Gute Nachrichten für Wintersportfans: Der Skilift am Neudorfer Paulusberg ist ab Freitag wieder in Betrieb. „Durch die kalten Temperaturen der letzten Tage konnten wir unseren Hang wieder in einen guten Zustand bringen“, informiert der Skiverein Sehmatal als Betreiber etwa via Facebook.
