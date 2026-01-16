Erzgebirge: Liftbetrieb in beliebtem Wintersportort vorerst eingestellt

Der Regen war für den Skihang am Neudorfer Paulusberg zu viel. Warum der örtliche Skiverein dennoch Hoffnung macht.

Das milde Wetter hat der Schneeauflage am Paulusberg in Neudorf zugesetzt. Der Liftbetrieb dort ist vorerst eingestellt worden, wie der Skiverein Sehmatal als Betreiber am Donnerstag online informierte. „Der Regen war leider zu viel in den letzten Tagen. Wir haben auf der Waldseite verbreitet eine gute Kunstschneeauflage, aber an ein paar...