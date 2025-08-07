Erzgebirge: Stadtführung rund um eine faszinierende Persönlichkeit

Caspar Kürschner steht im Mittelpunkt der Stadtführung am 9. August in Annaberg-Buchholz.

Unter dem Motto „Caspar Kürschner – Aufstieg und Fall eines Bürgermeisters“ – findet am 9. August eine besondere Stadtführung in Annaberg-Buchholz statt. 17 Uhr wird dabei Geschichte lebendig – und zwar die einer der faszinierendsten Charaktere der städtischen Vergangenheit: Caspar Kürschner. „Er war vieles – erfolgreicher...