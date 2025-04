Erzgebirge: Tanztee „Flotte Sohle“ geht in nächste Runde

Tanzfreunde, aufgepasst! Das Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz lädt zum Tanztee „Flotte Sohle“ mit Live-Musik und Kaffeegedeck.

Das Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz lädt ein zu Musik, Tanz und geselligem Beisammensein. All das gehört zum beliebten Tanztee „Flotte Sohle“ am Sonntag, 23. März, im Kulturzentrum Erzhammer. Von 15 bis 18 Uhr erwartet die Gäste ein beschwingter Nachmittag mit Live-Musik der Band Sadler Livemusic aus Geyer. Das teilt die...