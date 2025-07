Erzgebirger am Sachsenring: Von glücklichen Fans und harter Arbeit

Der Motorrad-Grand-Prix bei Hohenstein-Ernstthal ist in jeder Hinsicht ein Spektakel. Das lassen sich auch Motorsportfreunde aus der hiesigen Region nicht entgehen. Wie sie das erleben.

„Es hat sich einmal mehr absolut gelohnt, dabei zu sein. Wir haben echt spektakuläre Rennen gesehen“, sagte Roman Schubert am Sonntagnachmittag. Der Drebacher und sein Sohn Oskar gehörten zu den vielen Erzgebirgern, die am Wochenende zum Motorrad-Grand-Prix an den Sachsenring gepilgert sind.