Erzgebirger fährt mit dem Rad an den Balaton

Allein mit dem Fahrrad an den Plattensee: Das hat Ruben Jaslan aus Mildenau vor Kurzem gemacht. Was dabei besonders wichtig war und welche Vorteile so eine Tour bietet.

Der Balaton ist für viele Deutsche nach wie vor das Ziel für den Sommerurlaub. Schon während der DDR-Zeit zog es viele Ostdeutsche an den Plattensee in Ungarn, der dabei auch oft zum Treffpunkt mit Menschen aus der BRD wurde. Auch Ruben Jaslan hat schon mehrfach Urlaub am Balaton gemacht – in diesem Jahr hat er das allerdings auf ganz... Der Balaton ist für viele Deutsche nach wie vor das Ziel für den Sommerurlaub. Schon während der DDR-Zeit zog es viele Ostdeutsche an den Plattensee in Ungarn, der dabei auch oft zum Treffpunkt mit Menschen aus der BRD wurde. Auch Ruben Jaslan hat schon mehrfach Urlaub am Balaton gemacht – in diesem Jahr hat er das allerdings auf ganz...