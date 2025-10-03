Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marianne Kreißl mit ihrem 10 Wochen alten Ur-Ur-Enkel Henry. Die beiden trennen 103 Lebensjahre.
Marianne Kreißl mit ihrem 10 Wochen alten Ur-Ur-Enkel Henry. Die beiden trennen 103 Lebensjahre. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Erzgebirgerin wird 103 Jahre alt und feiert mit Ur-Ur-Enkel
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf 103 Lebensjahre zurückzublicken ist ein seltenes Ereignis. Im Wohnpark „Louise Otto Peters“ in Frohnau fand am Tag der Deutschen Einheit dieses Jubiläum statt.

Es ist ein strahlendblauer Himmel, und keine einzige Wolke verdeckt die Sonne über dem Wohnpark „Louise Otto Peters“ in Frohnau. "Es scheint immer die Sonne, wenn die Oma Geburtstag hat", sagt Enkelin Simone Weißer und schmunzelt. Marianne Kreißl lächelt ebenfalls, denn sie mag die Sonne. Und dass sie zu ihrem besonderen Ehrentag scheint,...
