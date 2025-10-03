Erzgebirgerin wird 103 Jahre alt und feiert mit Ur-Ur-Enkel

Annaberg
Auf 103 Lebensjahre zurückzublicken ist ein seltenes Ereignis. Im Wohnpark „Louise Otto Peters“ in Frohnau fand am Tag der Deutschen Einheit dieses Jubiläum statt.
Es ist ein strahlendblauer Himmel, und keine einzige Wolke verdeckt die Sonne über dem Wohnpark „Louise Otto Peters“ in Frohnau. "Es scheint immer die Sonne, wenn die Oma Geburtstag hat", sagt Enkelin Simone Weißer und schmunzelt. Marianne Kreißl lächelt ebenfalls, denn sie mag die Sonne. Und dass sie zu ihrem besonderen Ehrentag scheint,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.