Erzgebirgskrimi: Warum ein kleines Dorf zum wiederholten Mal zum Tatort wird

Danielle Zinn legt mit „Glutrotes Erzgebirge“ ihren nächsten Kriminalroman vor, der erneut mehr als nur einen mysteriösen Fall zu bieten hat. Auch knisternde Erotik.

„Ich weiß, was damals wirklich passiert ist!“ Ein geheimnisvoller Brief mit einem abgetrennten Finger und zwei Mordfälle kurz hintereinander erschüttern Crottendorf im Erzgebirge. Alles wird noch mysteriöser, als sich herausstellt, dass die Opfer Geschwister waren. Ein neuer Fall für Hauptkommissar Alexander Berghaus, den Hauptakteur in...