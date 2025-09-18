Event im Erzgebirge verspricht Musik, Geschichte und Sketch

Annaberg
Zum Kirmeswochenende ist in Herold im Bürgerpark und in der Kirche viel los. Auch der beliebte „Herlder Dorfohmd“ erlebt eine Wiederauflage.
Die Herolder und viele Gäste zelebrieren wieder den „Dorfohmd“, der seit vielen Jahren von einem Organisationsteam der Kirchgemeinde auf die Beine gestellt wird. Wenn in dem Thumer Ortsteil Kirchweihe gefeiert wird, dann ist es auch Zeit für eine neue Auflage des „Dorfohmdes“ unter dem Motto „Zuhärn, lachn, singe un gespannt sei“....
