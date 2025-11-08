Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sigrid Schreiter, Yves Langhammer, Günter Köhler und Bernd Schlegel haben den Bärensteiner Karneval über viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen geprägt.
Sigrid Schreiter, Yves Langhammer, Günter Köhler und Bernd Schlegel haben den Bärensteiner Karneval über viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen geprägt. Bild: Christof Heyden
Sigrid Schreiter, Yves Langhammer, Günter Köhler und Bernd Schlegel haben den Bärensteiner Karneval über viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen geprägt.
Sigrid Schreiter, Yves Langhammer, Günter Köhler und Bernd Schlegel haben den Bärensteiner Karneval über viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen geprägt. Bild: Christof Heyden
Annaberg
Faschingshochburg im Erzgebirge feiert Jubiläum
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stunden sind gezählt: Am 11. November starten die Narren in die fünfte Jahreszeit. In Bärenstein wird eine Jubiläumsausgabe gefeiert. Gilt es doch, sieben Jahrzehnte Karneval zu feiern.

Mit einem karnevalistischen Frühschoppen und der traditionellen Schlüsselübergabe übernehmen die Narren in Bärenstein am Dienstag wieder die symbolische Regentschaft auf Zeit. Mit der Inthronisation des Prinzenpaares David Theumer und Nadine Nestler und des Kinderpaares Jannik Wöllner und Wilma Ohly treten die Amtsträger der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:15 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
10:30 Uhr
1 min.
Bundesstraße im Erzgebirge nach Unfall drei Stunden gesperrt
In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in Bärenstein ein Unfall, bei dem Drogen im Spiel waren.
In der Nacht von Samstag zu Sonntag musste die Bundesstraße 95 bei Bärenstein nach einem Unfall für drei Stunden gesperrt werden.
Heike Mann
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:12 Uhr
4 min.
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.
Morten Ritter, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
26.10.2025
2 min.
Lego-Tage begeistern Kinder im Erzgebirge
Lukas (l.) und Ben bauten bei den Lego-Tagen das Berghotel Bärenstein nach.
Drei Tage lang drehte sich in der Bärensteiner Grundschule alles um die bunten Bausteine. Der Nachwuchs nahm das Angebot begeistert an.
André März
Mehr Artikel