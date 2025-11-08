Faschingshochburg im Erzgebirge feiert Jubiläum

Die Stunden sind gezählt: Am 11. November starten die Narren in die fünfte Jahreszeit. In Bärenstein wird eine Jubiläumsausgabe gefeiert. Gilt es doch, sieben Jahrzehnte Karneval zu feiern.

Mit einem karnevalistischen Frühschoppen und der traditionellen Schlüsselübergabe übernehmen die Narren in Bärenstein am Dienstag wieder die symbolische Regentschaft auf Zeit. Mit der Inthronisation des Prinzenpaares David Theumer und Nadine Nestler und des Kinderpaares Jannik Wöllner und Wilma Ohly treten die Amtsträger der...