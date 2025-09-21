Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Rauchentwicklung im Dachbereich der Lagerhalle an der B 101.
Rauchentwicklung im Dachbereich der Lagerhalle an der B 101. Bild: FFW Buchholz/R. Sauer
Annaberg
Feuer in Annaberg-Buchholz: B 101 nach Sperrung wieder frei
Redakteur
Von Mike Baldauf
Vier Feuerwehren sind Sonntagmorgen an der B 101 im Bereich Töpferweg im Einsatz gewesen. Den Kameraden gelang es, das in einer Lagerhalle ausgebrochene Feuer einzudämmen.

Ein Brand im Bereich Töpferweg oberhalb des Bahnhofs hat am Sonntagmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Annaberg-Buchholz geführt. Gegen 7 Uhr sind mehrere Feuerwehr alarmiert worden.
