Feuer in Annaberg-Buchholz: B 101 nach Sperrung wieder frei

Vier Feuerwehren sind Sonntagmorgen an der B 101 im Bereich Töpferweg im Einsatz gewesen. Den Kameraden gelang es, das in einer Lagerhalle ausgebrochene Feuer einzudämmen.

Ein Brand im Bereich Töpferweg oberhalb des Bahnhofs hat am Sonntagmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Annaberg-Buchholz geführt. Gegen 7 Uhr sind mehrere Feuerwehr alarmiert worden.