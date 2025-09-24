Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einen Feuerwehreinsatz gab es im Naturschutzzentrum Erzgebirge.
Einen Feuerwehreinsatz gab es im Naturschutzzentrum Erzgebirge.
Annaberg
Feuerwehren im Erzgebirge rücken zu Naturschutzzentrum aus
Redakteur
Von Annett Honscha
Angebranntes Essen hat einen abendlichen Feuerwehreinsatz im Naturschutzzentrum bei Dörfel ausgelöst. Einsatzkräfte halfen dann auch in einem medizinischen Notfall.

Mehrere freiwillige Feuerwehren sowie weitere Rettungskräfte sind am Dienstagabend zum Naturschutzzentrum Erzgebirge bei Dörfel ausgerückt. Laut Schlettaus Gemeindewehrleiter Heiko Thiele war Essen angebrannt, wodurch eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden war.
