Feuerwehren im Erzgebirge rücken zu Naturschutzzentrum aus

Angebranntes Essen hat einen abendlichen Feuerwehreinsatz im Naturschutzzentrum bei Dörfel ausgelöst. Einsatzkräfte halfen dann auch in einem medizinischen Notfall.

Mehrere freiwillige Feuerwehren sowie weitere Rettungskräfte sind am Dienstagabend zum Naturschutzzentrum Erzgebirge bei Dörfel ausgerückt. Laut Schlettaus Gemeindewehrleiter Heiko Thiele war Essen angebrannt, wodurch eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden war.