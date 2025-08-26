Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nathalie Wagner versorgt die offenbar ausgesetzten Kaninchen im Tierheim „Neu-Amerika“.
Nathalie Wagner versorgt die offenbar ausgesetzten Kaninchen im Tierheim „Neu-Amerika“. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Fünf Kaninchen in Waldstück im Erzgebirge ausgesetzt: Wie es nun weitergeht
Redakteur
Von Annett Honscha
Im Kleintierbereich des Tierheims „Neu-Amerika“ werden vier junge Kaninchen mit traurigem Schicksal versorgt. Eines lebt nicht mehr.

Ihre Finder haben ihnen vermutlich das Leben gerettet. Seit etwa drei Wochen päppelt das Team im Tierheim „Neu-Amerika“ vier junge Kaninchen wieder auf, die laut der Einrichtung in einem Wald bei Elterlein ausgesetzt worden sind. Damals waren es noch fünf Tiere, ein Böckchen ist mittlerweile gestorben.
