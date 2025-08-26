Fünf Kaninchen in Waldstück im Erzgebirge ausgesetzt: Wie es nun weitergeht

Annaberg
Im Kleintierbereich des Tierheims „Neu-Amerika“ werden vier junge Kaninchen mit traurigem Schicksal versorgt. Eines lebt nicht mehr.
Ihre Finder haben ihnen vermutlich das Leben gerettet. Seit etwa drei Wochen päppelt das Team im Tierheim „Neu-Amerika“ vier junge Kaninchen wieder auf, die laut der Einrichtung in einem Wald bei Elterlein ausgesetzt worden sind. Damals waren es noch fünf Tiere, ein Böckchen ist mittlerweile gestorben.
