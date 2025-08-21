Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Psychotherapeutin Dr. Andrea Augustin in ihrer Praxis in Jöhstadt.
Psychotherapeutin Dr. Andrea Augustin in ihrer Praxis in Jöhstadt. Bild: Kjell Riedel
Psychotherapeutin Dr. Andrea Augustin in ihrer Praxis in Jöhstadt.
Psychotherapeutin Dr. Andrea Augustin in ihrer Praxis in Jöhstadt. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
„Für uns ist es ein Lichtblick“ – Neue Praxis im Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gute Nachrichten kamen zuletzt aus Jöhstadt eher selten. Nun aber gibt es eine gute Nachricht: Die hat mit einer Frau aus der Bergstadt und mit einer seit Langem geschlossenen Sparkassenfiliale zu tun.

Böse Zungen könnten behaupten, Andrea Augustin hätte sich kaum einen passenderen Ort für ihre neue Praxis aussuchen können. Diese befindet sich ausgerechnet im Rathaus von Jöhstadt. Genau da also, wo sich Bürgermeister André Zinn (CDU) und die Mitarbeiter der Verwaltung gerade damit herumschlagen, die Bergstadt vor dem finanziellen Kollaps...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
11:59 Uhr
3 min.
Was macht der denn hier? Berühmter Forensiker Mark Benecke auf Stippvisite in Chemnitz
Mark Benecke besuchte am Wochenende mehrfach das Heizhausfest in Chemnitz.
Der Kölner ist Mitglied der Satirepartei Die Partei, bekennender Bahnfahrer, Wissenschaftler, Autor und vieles mehr. Nun war er in Chemnitz. Was er in der Stadt getrieben hat.
Denise Märkisch
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
04.08.2025
4 min.
Spekulationsobjekt? Hotel im Erzgebirge wird erneut verkauft
Das Rathaus-Hotel liegt direkt am Jöhstädter Markt. Es wird erneut verkauft.
Die Geschichte des Rathaus-Hotels am Jöhstädter Markt reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Zuletzt gehörte es einer Immobiliengesellschaft aus Berlin. Die veräußert es jetzt weiter. Das schürt neue Hoffnungen und alte Ängste.
Kjell Riedel
Mehr Artikel