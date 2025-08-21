„Für uns ist es ein Lichtblick“ – Neue Praxis im Erzgebirge

Gute Nachrichten kamen zuletzt aus Jöhstadt eher selten. Nun aber gibt es eine gute Nachricht: Die hat mit einer Frau aus der Bergstadt und mit einer seit Langem geschlossenen Sparkassenfiliale zu tun.

Böse Zungen könnten behaupten, Andrea Augustin hätte sich kaum einen passenderen Ort für ihre neue Praxis aussuchen können. Diese befindet sich ausgerechnet im Rathaus von Jöhstadt. Genau da also, wo sich Bürgermeister André Zinn (CDU) und die Mitarbeiter der Verwaltung gerade damit herumschlagen, die Bergstadt vor dem finanziellen Kollaps... Böse Zungen könnten behaupten, Andrea Augustin hätte sich kaum einen passenderen Ort für ihre neue Praxis aussuchen können. Diese befindet sich ausgerechnet im Rathaus von Jöhstadt. Genau da also, wo sich Bürgermeister André Zinn (CDU) und die Mitarbeiter der Verwaltung gerade damit herumschlagen, die Bergstadt vor dem finanziellen Kollaps...