Gästelieblinge 2025 im Erzgebirge ausgezeichnet

Wie seit 2015 wurden auch in diesem Jahr wieder die Gästelieblinge im Erzgebirge ausgezeichnet: das Hotel und Restaurant Heilbrunnen in Jöhstadt und die Pension Brettmühle in Königswalde

Im Erzgebirge dürfen sich zwei Unterkünfte über die Auszeichnung „Gästeliebling 2025“ freuen: das Hotel und Restaurant Heilbrunnen in Jöhstadt in der Kategorie „Hotel“ und der Gasthof & Pension Brettmühle in Königswalde in der Kategorie „Pension“. Sie überzeugten ihre Gäste mit professionellem Service, besonderer... Im Erzgebirge dürfen sich zwei Unterkünfte über die Auszeichnung „Gästeliebling 2025“ freuen: das Hotel und Restaurant Heilbrunnen in Jöhstadt in der Kategorie „Hotel“ und der Gasthof & Pension Brettmühle in Königswalde in der Kategorie „Pension“. Sie überzeugten ihre Gäste mit professionellem Service, besonderer...