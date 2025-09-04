Gastronomie im Erzgebirge: Wo ein Kultgericht wieder salonfähig wird

Annaberg
Das Café im Annaberger Eduard-von-Winterstein-Theater startet mit neuen Betreibern in die 133. Spielzeit. Zu dem Quartett gehört auch ein bekanntes Gesicht aus dem Erzgebirge.
Nach wiederholtem Leerstand und mehreren personellen Wechseln gibt es für das Theatercafé im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz pünktlich zum Start in die 133. Spielzeit neue Betreiber: Ronny Kienert und Michaela Kosprtová aus Gornau. Während sie einschlägige Erfahrungen als Kellnerin und Restaurantmanagerin mitbringt, ist...
