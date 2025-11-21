Geheimnis enthüllt: Das ist die neue Weihnachtsmarkt-Tasse im Erzgebirge

Sie sind längst nicht mehr nur Trinkgefäße, sondern auch begehrte Sammlerobjekte. Die diesjährige Tasse des Annaberger Weihnachtsmarktes zeigt ein besonderes Original der Stadt.

Er gehört zum Weihnachtsmarkt, wie das Mehl in den Stollen oder die Schwibbögen ins Fenster: der Glühwein. Längst zählt zu dem perfekten Glühwein auch eine passende Tasse. „Weihnachtsmarkttassen sind nicht nur gewöhnliche Trinkgefäße, sondern durchaus auch begehrte Souvenirs und Sammlerstücke“, erklärt Annett Flämig,... Er gehört zum Weihnachtsmarkt, wie das Mehl in den Stollen oder die Schwibbögen ins Fenster: der Glühwein. Längst zählt zu dem perfekten Glühwein auch eine passende Tasse. „Weihnachtsmarkttassen sind nicht nur gewöhnliche Trinkgefäße, sondern durchaus auch begehrte Souvenirs und Sammlerstücke“, erklärt Annett Flämig,...