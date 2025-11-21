Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die neue Eventmanagerin der Stadt Annaberg-Buchholz, Maria Thiele, präsentiert die Weihnachtsmarkttasse 2025.
Die neue Eventmanagerin der Stadt Annaberg-Buchholz, Maria Thiele, präsentiert die Weihnachtsmarkttasse 2025. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Geheimnis enthüllt: Das ist die neue Weihnachtsmarkt-Tasse im Erzgebirge
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie sind längst nicht mehr nur Trinkgefäße, sondern auch begehrte Sammlerobjekte. Die diesjährige Tasse des Annaberger Weihnachtsmarktes zeigt ein besonderes Original der Stadt.

Er gehört zum Weihnachtsmarkt, wie das Mehl in den Stollen oder die Schwibbögen ins Fenster: der Glühwein. Längst zählt zu dem perfekten Glühwein auch eine passende Tasse. „Weihnachtsmarkttassen sind nicht nur gewöhnliche Trinkgefäße, sondern durchaus auch begehrte Souvenirs und Sammlerstücke“, erklärt Annett Flämig,...
19.11.2025
4 min.
Hier wird Weihnachten gelebt: Dieser Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt zu den Besten Europas
Nicole Otto und Oberbürgermeister Rolf Schmidt (l.) bekamen von Burkhard Graf Beissel von Gymnich den Award überreicht.
Mit einer besonderen Europäischen Award wurde nun der Weihnachtsmarkt Annaberg-Buchholz ausgezeichnet. Doch was macht den Weihnachtsmarkt und diese Auszeichnung so besonders?
Robby Schubert
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
