Gehen in traditionsreicher Firma im Erzgebirge die Lichter aus?

Was ist bei Aquinos in Jöhstadt los? Es gibt Gerede um das Unternehmen, das Lattenroste für Betten produziert und vielen noch unter dem Namen Recticel bekannt ist. Was da so geredet wird, klingt nicht gut. Aber was ist wirklich dran?

Seit fast 20 Jahren gibt es das Werk im Gewerbegebiet in Jöhstadt. Zwischenzeitlich waren gut 100 Menschen da beschäftigt – plus Saisonkräfte. Sie produzierten mehr als 200.000 Lattenroste im Jahr für den deutschen und den internationalen Markt. Die Tradition reicht sogar bis ins Jahr 1850 zurück. Zum Möbelbauer „Anger und Sohn" am...