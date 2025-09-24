Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Geplanter Solarpark an Bundesstraße im Erzgebirge: Stadtrat soll über Ablehnung entscheiden

An der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll ein Solarpark entstehen.
An der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll ein Solarpark entstehen. Bild: Ronny Küttner
An der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll ein Solarpark entstehen.
An der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll ein Solarpark entstehen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Geplanter Solarpark an Bundesstraße im Erzgebirge: Stadtrat soll über Ablehnung entscheiden
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Annaberg-Buchholzer Stadtrat soll sich zu einem Solarpark an der B 95 positionieren. Der Beschlussvorschlag entspricht einem AfD-Antrag. Bisher fehlte eine öffentliche Debatte im Rat.

Der Stadtrat von Annaberg-Buchholz soll am Donnerstag über die Ablehnung des Solarparks Wiesa entscheiden. Der mit der Tagesordnung ausgereichte Beschlussvorschlag entspricht wie die Begründung einem Antrag der AfD-Fraktion. Entscheiden über das Projekt an der B 95 zwischen Wiesa und der Kreisstadt kann der Stadtrat nicht. Die Flächen gehören...
