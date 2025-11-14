Gibt es eine Lichterfahrt im Erzgebirge? Noch hat Dresden keine Ausnahmegenehmigungen erteilt

Aus dem Erzgebirgskreis und dem Vogtlandkreis liegen aktuell zwei Anträge beim zuständigen Landesamt. Der Veranstalter im Sehmatal will am Freitag noch fehlende Daten nachreichen.

Lichterfahrt im Erzgebirge – da war doch was. Tausende harrten am Straßenrand aus, um den hupenden Tross der Trucker, Handwerker, Landwirte und Feuerwehrleute zu feiern. Über 3000 Unterstützer unterschrieben vor zwei Jahren die Online-Petition „Lichterfahrten erlauben", weil laut Straßenverkehrsordnung ein Konvoi in solchen Ausmaßen auf...