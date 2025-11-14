Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Gibt es eine Lichterfahrt im Erzgebirge? Noch hat Dresden keine Ausnahmegenehmigungen erteilt

Einen Tag vor Heiligabend rollten geschmückte Trucks durch den Mülsengrund (Zwickau). Diese Veranstaltung war genehmigt, der Konvoi durch Raschau am ersten Weihnachtsfeiertag nicht.
Einen Tag vor Heiligabend rollten geschmückte Trucks durch den Mülsengrund (Zwickau). Diese Veranstaltung war genehmigt, der Konvoi durch Raschau am ersten Weihnachtsfeiertag nicht. Bild: Harzer/Archiv
Beim Lichterfest auf dem Annaberger Kätplatz handelte sich sich um eine stehende Veranstaltung.
Beim Lichterfest auf dem Annaberger Kätplatz handelte sich sich um eine stehende Veranstaltung. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Busunternehmer Udo Burkert hat eine Lichterfahrt durchs Sehmatal für den 29. November angemeldet.
Busunternehmer Udo Burkert hat eine Lichterfahrt durchs Sehmatal für den 29. November angemeldet. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Einen Tag vor Heiligabend rollten geschmückte Trucks durch den Mülsengrund (Zwickau). Diese Veranstaltung war genehmigt, der Konvoi durch Raschau am ersten Weihnachtsfeiertag nicht.
Einen Tag vor Heiligabend rollten geschmückte Trucks durch den Mülsengrund (Zwickau). Diese Veranstaltung war genehmigt, der Konvoi durch Raschau am ersten Weihnachtsfeiertag nicht. Bild: Harzer/Archiv
Beim Lichterfest auf dem Annaberger Kätplatz handelte sich sich um eine stehende Veranstaltung.
Beim Lichterfest auf dem Annaberger Kätplatz handelte sich sich um eine stehende Veranstaltung. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Busunternehmer Udo Burkert hat eine Lichterfahrt durchs Sehmatal für den 29. November angemeldet.
Busunternehmer Udo Burkert hat eine Lichterfahrt durchs Sehmatal für den 29. November angemeldet. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Gibt es eine Lichterfahrt im Erzgebirge? Noch hat Dresden keine Ausnahmegenehmigungen erteilt
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus dem Erzgebirgskreis und dem Vogtlandkreis liegen aktuell zwei Anträge beim zuständigen Landesamt. Der Veranstalter im Sehmatal will am Freitag noch fehlende Daten nachreichen.

Lichterfahrt im Erzgebirge – da war doch was. Tausende harrten am Straßenrand aus, um den hupenden Tross der Trucker, Handwerker, Landwirte und Feuerwehrleute zu feiern. Über 3000 Unterstützer unterschrieben vor zwei Jahren die Online-Petition „Lichterfahrten erlauben“, weil laut Straßenverkehrsordnung ein Konvoi in solchen Ausmaßen auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
3 min.
Studie: ChatGPT und andere Tools Alltagswerkzeug für Jugend
Mit Abstand am häufigsten nutzen Jugendliche den KI-Chatbot ChatGPT des Betreibers OpenAI.(Illustration)
Künstliche Intelligenz ist aus dem Alltag Jugendlicher kaum noch wegzudenken. Warum laut Studie gerade ChatGPT und Co. beim Lernen und in der Schule eine wichtige Rolle spielen.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
12.11.2025
4 min.
Statt Lichterfahrt im Erzgebirge: „Einmal im Jahr sind wir nicht einfach nur die blöden Lkw-Fahrer auf der Straße“
Christopher Dietrich liebt die Weihnachtszeit. Beim Schmücken des Lkws für „Lichterglanz“ hat er einige Ideen.
Ein Scheibenberger tüftelt an einem Hingucker zum „Lichterglanz“ am Sonnabend auf dem Annaberger Kätplatz. Noch hält der Berufskraftfahrer Details geheim.
Katrin Kablau
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
19.10.2025
3 min.
Statt Lichterfahrt im Erzgebirge: Termin für Veranstaltung auf Kätplatz steht fest
Organisator Sven Meyer (Mitte) hatte im Vorjahr mehrere Lkw auf den Kätplatz gebracht.
Für einen Abend soll das Weihnachtsland bereits im November erstrahlen. Anmeldungen sind seit Donnerstag möglich.
Katrin Kablau
Mehr Artikel