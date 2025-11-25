Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind

67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.

Die bürokratischen Hürden sind genommen. Im Erzgebirge wird es am Wochenende eine Lichterfahrt geben. Sie ist genehmigt. Für die 67 Fahrzeuge gibt es Ausnahmegenehmigungen. Das bestätigt Corinna Saring auf wiederholte Nachfrage von „Freie Presse“. Sie ist Pressesprecherin beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Dresden.