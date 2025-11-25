Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt. Bild: Sebastian Paul
Dieses Foto entstand kürzlich beim „Lichterglanz“, einer stehenden Veranstaltung auf dem Annaberger Kätplatz.
Dieses Foto entstand kürzlich beim „Lichterglanz“, einer stehenden Veranstaltung auf dem Annaberger Kätplatz. Bild: Sebastian Paul
Busunternehmer Udo Burkert hat eine Lichterfahrt durchs Sehmatal für den 29. November angemeldet.
Busunternehmer Udo Burkert hat eine Lichterfahrt durchs Sehmatal für den 29. November angemeldet. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Redakteur
Von Katrin Kablau
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.

Die bürokratischen Hürden sind genommen. Im Erzgebirge wird es am Wochenende eine Lichterfahrt geben. Sie ist genehmigt. Für die 67 Fahrzeuge gibt es Ausnahmegenehmigungen. Das bestätigt Corinna Saring auf wiederholte Nachfrage von „Freie Presse“. Sie ist Pressesprecherin beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Dresden.
