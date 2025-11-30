Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  „Schlettau hat alles getoppt" – Lichterfahrt im Erzgebirge lockt Tausende an die Straßen

In Schlettau herrschte zur Lichterfahrt am Sonnabend Gedränge wie bei einer der großen Bergparaden.
In Schlettau herrschte zur Lichterfahrt am Sonnabend Gedränge wie bei einer der großen Bergparaden.
Annaberg
„Schlettau hat alles getoppt“ – Lichterfahrt im Erzgebirge lockt Tausende an die Straßen
Von Kjell Riedel
Zu einem leuchtenden Spektakel ist am Sonnabend die „Lichterfahrt Sehmatal“ geworden – bis hin zum Abschlussfeuerwerk. Warum es dem Organisator zwischenzeitlich sogar die Sprache verschlug.

Die Erzgebirger lieben Lichterfahrten. Das hat sich am Samstagabend eindrucksvoll gezeigt. Die leuchtenden und klingenden Konvois sind auf dem besten Weg, eine weitere erzgebirgische Tradition in der Advents- und Weihnachtszeit zu werden. Wenn sie es nicht schon sind.
