„Schlettau hat alles getoppt“ – Lichterfahrt im Erzgebirge lockt Tausende an die Straßen

Zu einem leuchtenden Spektakel ist am Sonnabend die „Lichterfahrt Sehmatal“ geworden – bis hin zum Abschlussfeuerwerk. Warum es dem Organisator zwischenzeitlich sogar die Sprache verschlug.

Die Erzgebirger lieben Lichterfahrten. Das hat sich am Samstagabend eindrucksvoll gezeigt. Die leuchtenden und klingenden Konvois sind auf dem besten Weg, eine weitere erzgebirgische Tradition in der Advents- und Weihnachtszeit zu werden. Wenn sie es nicht schon sind.