Gibt es im Erzgebirge ein Bäckereisterben? So sieht die Situation in der Branche aus

Brot, Semmeln, Kuchen – Bäckerprodukte sind begehrt. Das hat eine Nacht der offenen Backstube bei den Annaberger Backwaren gezeigt. Doch die Branche steht vor enormen Herausforderungen. Dabei sind auch die Kunden gefragt.

Kinder stechen Plätzchen aus. Bäcker formen aus Teigmasse Rosinenstollen. Wenige Schritte weiter werden Brotteiglinge vorbereitet. Dazwischen sind geführte Gruppen unterwegs. Gewusel überall. Es ist Nacht der offenen Backstube bei den Annaberger Backwaren. Jeder Raum ist hell erleuchtet. In anderen Bäckereien der Region sind indes die Lichter... Kinder stechen Plätzchen aus. Bäcker formen aus Teigmasse Rosinenstollen. Wenige Schritte weiter werden Brotteiglinge vorbereitet. Dazwischen sind geführte Gruppen unterwegs. Gewusel überall. Es ist Nacht der offenen Backstube bei den Annaberger Backwaren. Jeder Raum ist hell erleuchtet. In anderen Bäckereien der Region sind indes die Lichter...