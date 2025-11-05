Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Über die jungen Bäumen hinweg hebt der Harvester den alten Baum aus dem Wald. Durch die große Reichweite wird zudem der Waldboden geschont.
Über die jungen Bäumen hinweg hebt der Harvester den alten Baum aus dem Wald. Durch die große Reichweite wird zudem der Waldboden geschont. Bild: Niko Mutschmann
Über die jungen Bäumen hinweg hebt der Harvester den alten Baum aus dem Wald. Durch die große Reichweite wird zudem der Waldboden geschont.
Über die jungen Bäumen hinweg hebt der Harvester den alten Baum aus dem Wald. Durch die große Reichweite wird zudem der Waldboden geschont. Bild: Niko Mutschmann
Annaberg
Gigant im Erzgebirge: Neue Maschine pflückt Bäume präzise aus dem Wald
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Forstrevier Grumbach ist derzeit einer der größten Harvester Europas im Einsatz. Mit seiner großen Reichweite beeindruckt er sogar den Fahrer. Beeindruckend ist auch der Preis.

Ein Koloss aus Stahl und Hydraulik bahnt sich derzeit seinen Weg durch die Wälder bei Jöhstadt. Der Impex T60 – einer der größten Holzvollernter Europas – ist im Revier Grumbach des Forstbezirks Neudorf im Einsatz. Mit 60 Tonnen Gewicht, 20 Metern Reichweite und moderner Steuerungstechnik ist der Harvester ein Meilenstein der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
01.11.2025
3 min.
Erzgebirge Aue nach irrer Schlussphase siegreich im Sieben-Tore-Spektakel: „Ein unvergesslicher Moment“
Drei Torschützen auf einem Bild: Führungstorschütze Erik Majetschak (re.), 2:1-Torschütze Julian Guttau (li.) und der gefeierte Held des Tages, Siegtorschütze Erik Weinhauer (2.v.re.).
Es waren 90 Minuten, die so schnell keiner der 8500 Zuschauer im Erzgebirgsstadion vergessen wird. Der FCE hat einen spektakulären Heimsieg eingefahren. „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
22.10.2025
3 min.
Militärflieger donnert im Zickzack-Kurs übers Erzgebirge: Das steckt dahinter
In Kreisen und Schlangenlinien ist ein Militärflugzeug über der Region unterwegs gewesen.
Ein Kampfflugzeug hat jetzt für Aufsehen im Erzgebirge gesorgt. Die Maschine flog vergleichsweise tief und mit ungewöhnlichem Kurs. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr erklärt, was dahintersteckt.
Jürgen Freitag
05.11.2025
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
Mehr Artikel