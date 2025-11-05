Gigant im Erzgebirge: Neue Maschine pflückt Bäume präzise aus dem Wald

Annaberg
Im Forstrevier Grumbach ist derzeit einer der größten Harvester Europas im Einsatz. Mit seiner großen Reichweite beeindruckt er sogar den Fahrer. Beeindruckend ist auch der Preis.
Ein Koloss aus Stahl und Hydraulik bahnt sich derzeit seinen Weg durch die Wälder bei Jöhstadt. Der Impex T60 – einer der größten Holzvollernter Europas – ist im Revier Grumbach des Forstbezirks Neudorf im Einsatz. Mit 60 Tonnen Gewicht, 20 Metern Reichweite und moderner Steuerungstechnik ist der Harvester ein Meilenstein der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.