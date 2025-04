Hier blitzen die Kinder: Präventionsaktion der Polizei auch im Erzgebirge

Was sonst Polizisten dürfen, ist am Freitag auch Viertklässlern in Schlettau möglich gewesen: Geschwindigkeiten messen und bei möglichen Verstößen die Autofahrer verwarnen. So lief die Aktion.

Es ist eine Aktion, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert und schon viele Menschen zum Nach- oder Umdenken gebracht haben dürfte: Blitz für Kids. Dabei werden direkt vor den Grundschulen Geschwindigkeitskontrollen gemeinsam mit den Schülern durchgeführt. Am Freitag fand die Aktion vor der Grundschule in Schlettau statt.